"Едят, сидят, курят". Минздрав о причинах нездоровья россиян

В министерстве здравоохранения Российской Федерации перечислили главные факторы развития различных заболеваний у жителей страны.

В пресс-службе российского ведомства заявили, что больше половины россиян, прошедших диспансеризацию в первой половине текущего года, имеют серьезные заболевания, которые требуют наблюдения у врача. Самые распространенные заболевания, говорят в Минздраве РФ — болезни сердечно-сосудистой системы и кровообращения.

Чаще всего причиной заболеваний, заявили специалисты, становится нерациональное питание. Перекусы, вынужденное голодание, переедание, обилие жирной и вредной пищи — все это пагубно сказывается на здоровье и самочувствии, предупреждают в Министерстве здравоохранения. Также, заявили в российском ведомстве, вредят организму курение и низкая физическая активность — эти два фактора также вошли в список главных причин развития различных заболеваний у россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство Российской Федерации собирается закрыть добрую половину алкомаркетов в стране. Все для того, чтобы выполнить национальный проект "Демография". Суть его заключается в принятии ряда мер, которые помогли бы увеличить среднюю продолжительность жизни россиян к 2030 году до 80 лет.

Фото: Минздрав России

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