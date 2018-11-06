В министерстве здравоохранения Российской Федерации перечислили главные факторы развития различных заболеваний у жителей страны.
В пресс-службе российского ведомства заявили, что больше половины россиян, прошедших диспансеризацию в первой половине текущего года, имеют серьезные заболевания, которые требуют наблюдения у врача. Самые распространенные заболевания, говорят в Минздраве РФ — болезни сердечно-сосудистой системы и кровообращения.
Чаще всего причиной заболеваний, заявили специалисты, становится нерациональное питание. Перекусы, вынужденное голодание, переедание, обилие жирной и вредной пищи — все это пагубно сказывается на здоровье и самочувствии, предупреждают в Министерстве здравоохранения. Также, заявили в российском ведомстве, вредят организму курение и низкая физическая активность — эти два фактора также вошли в список главных причин развития различных заболеваний у россиян.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство Российской Федерации собирается закрыть добрую половину алкомаркетов в стране. Все для того, чтобы выполнить национальный проект "Демография". Суть его заключается в принятии ряда мер, которые помогли бы увеличить среднюю продолжительность жизни россиян к 2030 году до 80 лет.
Фото: Минздрав России
Читайте также:
Минздрав перечислил "больные" регионы России
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Вашингтон требуют от Москвы и Пекина перестать торговать с Тегераном. Иначе, предупредил Майк Помпео, Россию и Китай ждут серьезные последствия.
Пока Киев, заявил украинский депутат, ограничится дипломатическими методами. Военный сценарий страна еще не рассматривает, сообщил он.
Бывший президент Франции Николя Сакрози считает, что из санкций Россия отдаляется от Европы и сближается с Китаем. По его мнению, необходимо предотвратить такое развитие событий.
Cоветник президента Турции по внешней политике Исмаил Сафи рассказал "Правде.Ру" о том, как и почему Европа и США не поддержали Турцию, о самом большом достижении четырехстороннего саммита в Стамбуле и о том, что может ускорить окончание войны в Сирии.