Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018

В Россию на чемпионат мира по футболу приехали 633 тысячи иностранных болельщиков. Такие данные предоставила Федеральная Служба Безопасности. Любопытно, что это в разы меньше того количества футбольных фанатов, что ожидало правительство Российской Федерации. Так, власти ожидали принять в стране порядка полутора миллионов болельщиков.

Фото: ru.fifa.com

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев и вовсе называл цифры, в несколько раз превышающие реальные. По его словам, на чемпионат мира по футболу в Россию приехали три миллиона иностранных болельщиков.

Медведев, стоит отметить, гордился выдуманными цифрами. Премьер заявлял, что показатели в два раза больше, чем на Олимпиаде 2014 года, что прошла в российском Сочи.

Скорее всего, разница в подсчетах Дмитрия Медведева и ФСБ связана с тем, что премьер-министр изволил посчитать и тех, кто приехал в Россию по долгу службы. Возможно, российский премьер включил в эти несколько миллионов и мигрантов-рабочих, и бизнесменов.

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2018 года проходил в России с 14 июня по 15 июля. Чемпионами турнира стала сборная Франции, победившая в финале хорватов. Национальная сборная России же на мундиале выступила более чем успешно: впервые в своей истории российские футболисты вышли в четвертьфинал мирового первенства.

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