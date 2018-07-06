Власти Петербурга не рискнули убрать граффити с Черчесовым

Граффити с изображением Станислава Черчесова, которое появилось на одной из подстанций "Ленэнерго" в Петербурге после победы российской сборной в мачте с Египтом, пока останется на своем месте. Администрация Петроградского района должна была ликвидировать его, однако решила с этим повременить.
"Мы просили продлить срок исполнения предписания (о ликвидации граффити) на две недели, только что нам согласовали изменение срока до 1 ноября", - об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе "Ленэнерго".
Поэтому граффити "Ты просто космос, Стас" будет радовать жителей Санкт-Петербурга до ноября.
Ранее Администрация Петроградского района уведомила "Ленэнерго" о том, что изображение должно быть закрашено. Сообщалось, что с такой просьбой обратился один из местных жителей.
Ранее "Правда.Ру" писала, впервые в истории сборная России вышла в четвертьфинал Чемпионата Мира. Наши футболисты были точнее в послематчевых пенальти и одержали победу над командой Испании.
В основное время сборные сыграли 1:1. Первый гол забил защитник российской сборной Сергей Игнашевич в свои же ворота, это произошло на 11 минуте, далее воротами уже не ошибся Артем Дзюба. Это произошло через полчаса после первого гола. Дополнительное время так и не помогло выявить сильнейшую команду. После чего пришла пора послематчевых пенальти - 4:3.
В следующий раз отечественные футболисты выйдут на поле 7 июля в Сочи.
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