Путин рассказал, куда "денет" стадионы ЧМ-2018

Совещание по вопросу дальнейшего использования не только спортивных объектов, построенных к ЧМ, но и транспортной и инженерной инфраструктуры будет проведено после окончания Мундиаля.
Об этом Владимир Путин заявил в ходе встречи с легендами мирового футбола в Кремле. Все, что было построено к ЧМ, будет направлено на развитие массового спорта и физической культуры.
В собрании примут участие те, кто работает в сфере физической культуры, а также те специалисты, которые занимаются строительством и эксплуатацией сооружений и инфраструктуры.
"Мы особое внимание будем уделять развитию футбольного наследия", - заключил глава РФ.
Ранее "Правда.Ру" писала, Россия потратила на подготовку к проведению в России чемпионата мира по футболу более 680 млрд руб. ($11,6 млрд), сообщает консалтинговая компания JLL.
В среднем в каждый стадион было вложено 20,3 млрд рублей. Всего к ЧМ-2018 построено и отремонтировано 12 стадионов в 11 городах и 95 тренировочных площадок, говорится в сообщении компании JLL.
Затраты на транспортную инфраструктуру составили 228 млрд рублей. В частности, с нуля был построен аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону, 12 авиаузлов в других городах были расширены. Также реконструированы и модернизированы 20 железнодорожных вокзалов и станций, отмечает JLL.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Действительно ли прогноз Bank of America Corp. о повторении кризиса 1990-х годов может сбыться? Эксперт объяснил, почему такое вполне возможно.
В Скотланд-Ярде заявили: пострадавшие в Эймсбери британцы, госпитализированные в больницу Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Как ни стараются в верхах подсластить горькую пилюлю повышения пенсионного возраста, у россиян понимания реформа до сих пор не вызывает.
В Скотланд-Ярде заявили: пострадавшие в Эймсбери британцы, госпитализированные в больницу Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".