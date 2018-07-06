Путин рассказал, куда "денет" стадионы ЧМ-2018

Совещание по вопросу дальнейшего использования не только спортивных объектов, построенных к ЧМ, но и транспортной и инженерной инфраструктуры будет проведено после окончания Мундиаля.

Об этом Владимир Путин заявил в ходе встречи с легендами мирового футбола в Кремле. Все, что было построено к ЧМ, будет направлено на развитие массового спорта и физической культуры.

В собрании примут участие те, кто работает в сфере физической культуры, а также те специалисты, которые занимаются строительством и эксплуатацией сооружений и инфраструктуры.

"Мы особое внимание будем уделять развитию футбольного наследия", - заключил глава РФ.

Ранее "Правда.Ру" писала, Россия потратила на подготовку к проведению в России чемпионата мира по футболу более 680 млрд руб. ($11,6 млрд), сообщает консалтинговая компания JLL.

В среднем в каждый стадион было вложено 20,3 млрд рублей. Всего к ЧМ-2018 построено и отремонтировано 12 стадионов в 11 городах и 95 тренировочных площадок, говорится в сообщении компании JLL.

Затраты на транспортную инфраструктуру составили 228 млрд рублей. В частности, с нуля был построен аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону, 12 авиаузлов в других городах были расширены. Также реконструированы и модернизированы 20 железнодорожных вокзалов и станций, отмечает JLL.