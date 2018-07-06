Почему на мысе Дежнева демонтируют православный крест

Путешественника Валентина Ефремова обязали до 10 июля демонтировать памятные знаки, установленные им на мысе Дежнева во время экспедиции "Россия от запада до востока".

Фото: личная страница Валентина Ефремова в vk.com

Дело в том, что мыс Дежнева является частью особо охраняемой природной территории, поскольку находится в границах национального парка.

О том, что установка на мысе памятных знаков в честь первооткрывателей русских земель — креста, колокола и креста — незаконна, заявила администрация парка, сообщает "Интерфакс".

В отношении путешественника составлен протокол об административном правонарушении. Сообщается, что если Ефремов не подчинится требованию, демонтаж осуществят сами сотрудники госинспекции парка.

Между тем Ефремов выполнять демонтаж не собирается, поскольку, по его словам, на установку знаков получил благословение у патриарха.

"Знать историю своей страны, помнить ее — задача всех, в том числе сотрудников национального парка", -уверен он.

Между тем, как ранее рассказывала "Правда.Ру", гигантский православный крест в память о Челябинском метеорите установили на берегу озера Чебаркуль в Челябинской области. Он сооружен по инициативе верующих и, по словам настоятеля чебаркульского храма Преображения Господня протоиерея Димитрия Егорова, станет для местных жителей "духовным щитом".

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