Названы фразы, которые нельзя говорить непослушным детям

Британские психотерапевты Хизер Турджеон и Джули Райт предприняли очередную попытку помочь родителям справиться с чрезмерно непослушными отпрысками. Об этом пишет издание The Independent. Они уверяют, что именно их пособие станет палочкой-выручалочкой при попытках договориться с ребенком.

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В книге приводится список фраз, про которые при воспитании лучше забыть. В противном случае переговоры с детьми могут зайти в тупик:

— Сколько раз я говорил (ла) тебе так не делать?

— Ты меня уже достал (ла)!

— Почему ты не слушаешь?!

— Перестань плакать, ты ведешь себя как ребенок!

— Потому что я так сказал (ла)!

— Если ты это не выключишь немедленно, никакого сладкого сегодня!

Также психотерапевты предлагают родителям воспользоваться их авторской методикой, названной ALP. Расшифровка аббревиатуры — attune (настройка друг на друга), limit set (установка границ) problem solve (решение проблемы).

Разберем механизм на простом примере. Ребенок смотрит мультфильм, родитель понимает, что до конца осталось еще 40 минут, а между тем малыша пора укладывать, завтра рано вставать.

Первым этапом мирного разрешения проблемы становится сонастройка, родитель опускается физически до уровня ребенка, например, присаживаясь рядом, чтобы установить зрительный контакт, и говорит, что телевизор необходимо выключить, при этом выказывая ребенку понимание огорчения последнего. Родитель признается, что и ему самому было бы жаль не досмотреть передачу до конца.

На втором этапе родитель объясняет необходимость прерывания киносеанса, напоминает, что завтра рано вставать, поэтому нужно лечь вовремя и проснуться бодрым и отдохнувшим.

Третий этап — обязательное предложение компромисса, который устроит и вас, и ребенка. В данном случае таковым может стать обещание досмотреть мультфильм следующим вечером, приготовив перед просмотром вкусный попкорн, чтобы было еще веселее.

Авторы полагают, что их методика позволяет родителям, не теряя контроль над ситуацией, учить ребенка поиску наилучших решений и договороспособности, не унижая при этом его достоинство.

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