Поэт Рубинштейн рассказал, почему ему дурно от побед сборной России

Поэт и публицист Лев Рубинштейн высказался по поводу чемпионата мира по футболу и сборной России в частности. Литератор заявил, что успешное выступление российских футболистов его не радует, так как он при всем желании не может считать их "нашими".
По словам Рубинштейна, ему просто не дано радоваться чужим победами. Чужим — потому что он никак не может признать российских спортсменов соотечественниками, "своими", "нашими", как говорят в народе.
По мнению Рубинштейна, футбол — это не спорт вовсе, а та же самая политика, лишь в другой форме. Поэт рассказал, как его приятели из Германии говорили ему, что не любят, когда на мировых первенствах побеждает их национальная сборная. По их словам, это сразу же ведет к всплеску патриотизма, и, следовательно, граждане в меньшей мере обращают внимание на внутригосударственные проблемы.
На этом Рубинштейн не остановился и признался даже, что его тошнит от выражения "наши парни" или просто слова "наши".
Помимо своих литературных достижений Лев Рубинштейн известен и своей активной гражданской позицией. Так, в 2014 году поэт потребовал от властей Российской Федерации вывести с территории Украины все свои войска и прекратить поддерживать сепаратистов на юго-востоке как финансовыми средствами, так и информационно, в средствах массовой информации.
Читайте также:
Бесы вышли: либералы, украинцы и иноСМИ возмущены…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Действительно ли прогноз Bank of America Corp. о повторении кризиса 1990-х годов может сбыться? Эксперт объяснил, почему такое вполне возможно.
В Скотланд-Ярде заявили: пострадавшие в Эймсбери британцы, госпитализированные в больницу Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Как ни стараются в верхах подсластить горькую пилюлю повышения пенсионного возраста, у россиян понимания реформа до сих пор не вызывает.
В Скотланд-Ярде заявили: пострадавшие в Эймсбери британцы, госпитализированные в больницу Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".