Поэт Рубинштейн рассказал, почему ему дурно от побед сборной России

Поэт и публицист Лев Рубинштейн высказался по поводу чемпионата мира по футболу и сборной России в частности. Литератор заявил, что успешное выступление российских футболистов его не радует, так как он при всем желании не может считать их "нашими".

Фото: Fotodom.ru

По словам Рубинштейна, ему просто не дано радоваться чужим победами. Чужим — потому что он никак не может признать российских спортсменов соотечественниками, "своими", "нашими", как говорят в народе.

По мнению Рубинштейна, футбол — это не спорт вовсе, а та же самая политика, лишь в другой форме. Поэт рассказал, как его приятели из Германии говорили ему, что не любят, когда на мировых первенствах побеждает их национальная сборная. По их словам, это сразу же ведет к всплеску патриотизма, и, следовательно, граждане в меньшей мере обращают внимание на внутригосударственные проблемы.

На этом Рубинштейн не остановился и признался даже, что его тошнит от выражения "наши парни" или просто слова "наши".

Помимо своих литературных достижений Лев Рубинштейн известен и своей активной гражданской позицией. Так, в 2014 году поэт потребовал от властей Российской Федерации вывести с территории Украины все свои войска и прекратить поддерживать сепаратистов на юго-востоке как финансовыми средствами, так и информационно, в средствах массовой информации.

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