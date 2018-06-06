Патриарх Кирилл предупредил о язычниках в спецназе и спорте

Язычество пустило корни среди военных и спортсменов, убежден патриарх Кирилл. Он подчеркнул, что особо уязвимы те, кто в своей деятельности рискует жизнью.

Глава РПЦ пояснил, когда были первые "звоночки" о распространение языческой ереси среди спортсменов, то Церковь проигнорировала сигналы. Сейчас же есть более полная картина, и она заставляет обратить на себя внимание.

По мнению патриарха, и физически активным людям, и тем, кто защищает ценой своей жизни страну, нужна поддержка духовная. Кроме того, язычество ничего доброго не принесет человеку.

Патриарх Кирилл посетовал, что без вмешательства РПЦ пропаганда ЗОЖ превращается в нечто похожее на языческий культ, особенно в том, что касается отношения к телу.

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