Патриарх Кирилл предупредил о язычниках в спецназе и спорте

Язычество пустило корни среди военных и спортсменов, убежден патриарх Кирилл. Он подчеркнул, что особо уязвимы те, кто в своей деятельности рискует жизнью.
Глава РПЦ пояснил, когда были первые "звоночки" о распространение языческой ереси среди спортсменов, то Церковь проигнорировала сигналы. Сейчас же есть более полная картина, и она заставляет обратить на себя внимание.
По мнению патриарха, и физически активным людям, и тем, кто защищает ценой своей жизни страну, нужна поддержка духовная. Кроме того, язычество ничего доброго не принесет человеку.
Патриарх Кирилл посетовал, что без вмешательства РПЦ пропаганда ЗОЖ превращается в нечто похожее на языческий культ, особенно в том, что касается отношения к телу.
Читайте также:
Патриарх Кирилл: Украина ущемляет права православной церкви
Патриарх Кирилл верит во всеобщее объединение христиан
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Открыть огонь, если возникнет опасность, пообещал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Об итогах ПМЭФ-2018, о том, что происходит с суверенитетом России, и о пресловутом "деле Скрипалей" "Правде.Ру" рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров.