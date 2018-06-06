Почему в правительстве посмеялись над словами Медведева

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Премьер-министр Российской федерации Дмитрий Медведев на заседании правительства поднял вопрос о работе российских ЗАГСов. В частности, речь шла о сроках подачи заявления для регистрации брака.

Дмитрий Анатольевич отметил, что кабинет министров обсудит законопроект, которое даст молодоженам право выбора даты и времени регистрации брака в ЗАГСе. Медведев добавил, что на данный момент брак регистрируется ровно через месяц после подачи заявления либо через полгода, если заявление было подано через портал государственных услуг. Премьер-министр РФ поделился мнением, что для молодоженов это не всегда может быть удобно.

Большинство участников заседания слова премьер-министра рассмешили.

В ЗАГСах, или Органах записи актов гражданского состояния регистрируют такие акты гражданского состояния, как рождение, заключение или расторжение брака, усыновление либо удочерение, установление отцовства, смена фамилии, перемена фамилии, смерть.

Интересно, что в России не существует органа федерального значения, который курировал бы деятельность ЗАГСов. Данные органы подчиняются федеральным законам, правовым актам Правительства Российской федерации, Министерству юстиции и прочим органам исполнительной власти.

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