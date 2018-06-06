Полиция будет сажать таксистов-мошенников во время ЧМ-2018

Российские правоохранительные органы намерены активно мониторить ситуацию с мошенничеством со стороны таксистов во ЧМ-2018.

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Об этом сказал на пресс-конференции первый заместитель начальника управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России генерал-майор полиции Антон Гусев.

По его словам, "было несколько случаев на Кубке конфедераций, когда наших гостей эти люди подвозили за огромные деньги. Мы привлекали их к ответственности за мошенничество. Мы и дальше будем вести мониторинг и привлекать их к ответственности".

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Напомним, в июне 2017-го во время Кубка Конфедераций московский таксист взял с чилийского журналиста 50 тыс. руб. за поездку из Домодедово до гостиницы "Краун Плаза".

Стоимость поездки у частного таксиста сотрудник Radio Chili уточнил только у места назначения. В ответ услышал - 60 тысяч рублей. Однако, получив деньги от клиента, таксист решил вернуть 10 тысяч рублей и сразу уехал. Чилийский журналист обратился в полицию, которая сразу начала поиски мошенника.

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