Российские самолеты-разведчики Су-24МР Черноморского флота во время учений отрабатывают поиск групп ударных кораблей, угрожающих Крыму.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в ходе проведения совместного летно-тактического учения экипажи самолетов разведчиков Су-24МР выполнили поиск корабельной группировки условного противника.
Напомним, совместные учения 4-й армии ВВС и ПВО, Черноморского флота, а также общевойсковых соединений стартовали 5 июня в Южном военном округе под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.
"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что на Кубани и в Крыму проходят летно-тактические учения (ЛТУ), в которых участвуют подразделения ПВО и около 100 вертолетов и самолетов Южного военного округа (ЮВО).
В районе Пскова области поднят по тревоге десантно-штурмовой полк 76-й дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ). Все учения напрямую связаны с военными угрозами, которые возникли в эти дни у границ РФ.
Разумеется, речь идет об учениях НАТО в странах Балтии Saber Strike ("Удар сабли"). Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия принимает "все необходимые меры безопасности своих границ по линии соответствующих ведомств".
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