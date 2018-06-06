Самолеты-разведчики взяли на прицел флот НАТО у Крыма

Российские самолеты-разведчики Су-24МР Черноморского флота во время учений отрабатывают поиск групп ударных кораблей, угрожающих Крыму.

Фото: mil.ru

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в ходе проведения совместного летно-тактического учения экипажи самолетов разведчиков Су-24МР выполнили поиск корабельной группировки условного противника.

Напомним, совместные учения 4-й армии ВВС и ПВО, Черноморского флота, а также общевойсковых соединений стартовали 5 июня в Южном военном округе под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что на Кубани и в Крыму проходят летно-тактические учения (ЛТУ), в которых участвуют подразделения ПВО и около 100 вертолетов и самолетов Южного военного округа (ЮВО).

В районе Пскова области поднят по тревоге десантно-штурмовой полк 76-й дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ). Все учения напрямую связаны с военными угрозами, которые возникли в эти дни у границ РФ.

Разумеется, речь идет об учениях НАТО в странах Балтии Saber Strike ("Удар сабли"). Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия принимает "все необходимые меры безопасности своих границ по линии соответствующих ведомств".

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