Путин честно назвал главную цель России

Президент России Владимир Путин заявил, что единственной целью России является улучшение жизни граждан.

Путин в интервью Международному радио Китая пояснил, что "цель одна и у нас в России не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан".

По его словам, "мы и думаем о том, как выстроить в том числе российско-китайские отношения, с тем чтобы добиваться вот этих целей и для обеспечения нашей внешней безопасности, и для сложения усилий в строительстве экономики нового типа, построенной на современных инновациях, на цифровой экономике, на достижениях генетики, на современных, грамотных способах управления обществом, государством и самой экономикой как таковой".

Путин также коснулся вопроса антироссийских санкций, заметив, что поддержавшие их страны Запада, "сами начинают страдать от того, что США начинают применять ограничения и в отношении этих стран".

Напомним, 7 мая Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. Перед властями страны стоят задачи снижения уровня бедности, устойчивого демографического роста, повышения продолжительности жизни, роста доходов и улучшения жилищных условий россиян.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в начале мая президент встретился с членами правительства и поблагодарил правительство за работу‍.

"Кабмин работал достойно, как настоящая команда, и в этом огромная заслуга председателя правительства Дмитрия Медведева", - заявил Путин. Он отметил, что прошедшие шесть лет были "весьма насыщенными, наполненными новыми вызовами и неординарными событиями - как в стране, так и в мире".

Президент также назвал главную задачу правительства на ближайшие годы - повышение реальных доходов граждан. Путин отметил, что для этого сейчас сложилась хорошая база.

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