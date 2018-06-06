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Кого на вилы? Россияне нашли виновных в подорожании бензина

Общество

Россиян беспокоит повышение стоимости топлива. Этот вывод следует из опросов ВЦИОМ.

Кого на вилы? Россияне нашли виновных в подорожании бензина. 387746.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Так, 64% респондентов подчеркнули, что ощутили повышение цены. Сотрудники центра в конце мая побеседовали с двумя тысячами совершеннолетними жителями страны. Стоит заметить, что лишь 17% считают это повышение несерьезным для своего бюджета, 50% автовладельцев отмечают, что их ждут финансовые трудности.

Также у жителей России узнали, в чем они видят причину происходящего. Чаще всего ответ был таким: экономическая политика власти (66%). Лишь 21% видит корень беды в факторах внешних. Почти половина обвиняет в ситуации и нефтяников, 40% — правительство. И лишь 19% считают, что дело в тех, кто непосредственно продает топливо, — хозяевах заправок. Обвинили в происходящем и главу страны (12%), и европейские государства, что ввели против РФ санкции (10%), на один процент меньше считают виновниками бед Госдуму и Совет Федерации.

По мнению руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова, повышение стоимости — ключевая проблема для граждан, так как приносит за собой волну последствий. Ухудшает ситуацию тот факт, что стоимость на топливо растет в то время, когда цена на нефть снижается.

По сведениям Росстат с начала года ценник на топливо поднялся на 7,3%, а уровень инфляции за этот же период — 1,6%. По мнению аналитиков, причина в ослаблении курса рубля, повышение мировых цен на нефть и акцизов. Также специалисты подчеркивают, что нефтяные корпорации не имеют отношения к взлету цен.

В контексте происходящего правительство приняло решение понизить акцизы на топливо, чтобы стабилизировать цены: на бензин на три тысячи за тонну, на дизтопливо на две тысячи. По словам премьера Дмитрия Медведева, ни одна из компаний, связанных с этой отраслью, "не должна проявлять эгоизма".

Главы авиакомпаний обратилась с просьбой к вице-премьеру Максиму Акимову стабилизировать стоимость топлива. В противном случае они будут вынуждены поднять цены на билеты.

Данные ВЦИОМ показывают, что слова власть имущих не успокаивают граждан. Лишь 22% не ждут очередного повышения, и 95% не верят в то, что цены опустятся.

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"Государство не будет снижать цены на бензин"
Темы цена нефть бензин топливо
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