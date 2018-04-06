Путин разгадал особенный код русской души

Президент России Владимир Путин заявил, что у россиян есть код, который делает их особенными людьми.

Глава государства в ходе церемонии вручения премий молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества пояснил, что "первый наш лауреат замечательные слова сказала о нашем коде, который делает нас особенными...каждое поколение добавляет маленькую-маленькую частичку в этот код, который делает его ещё более мощным, делает его ещё более состоятельным, жизнеспособным".

Таким образом Путин процитировал выступление режиссёра, художника анимационного кино Дины Великовской, которая ранее отметила, что на российском анимационном кино выросло много поколений.

"Столько поколений людей выросло на этом кино, и мы ведь разговариваем все фразами из анимационного кино. Это какие-то коды, которые делают нас особенными", - заявила Великовская.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что важнейшей задачей для деятелей культуры является формирование и укрепление ценностей, объединяющих российское общество, считает президент России Владимир Путин.

Об этом глава государства сказал на церемонии вручения премий молодым деятелям культуры за 2016 год и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2016 год, которая прошла в Кремле.

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