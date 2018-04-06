Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли

Отсутствие активных действий России на захват судна "Норд" в Азовском море вызывает недоумение.

Эксперт из Израиля Яков Кедми удивился пассивному поведению России в ответ на захват Украиной судна "Норд" под флагом РФ в Азовском море.

В эфире канала "Россия 1" он напомнил, как в таких случаях действуют США. Комментируя ситуацию с захватом украинскими пограничниками российского рыболовного судна "Норд", зарегистрированного в Крыму, Кедми предложил представить, как в подобной ситуации повели бы себя США.

По его словам, если бы, к пример, "военно-морской флот Гватемалы захватил американское рыболовное судно. Через сколько часов Гватемалу бы стерли бы с лица земли? Или вернули бы этих моряков? Или бы не было флота в Гватемале, или морские пехотинцы наводили бы порядок. Американцы почему-то с большим трепетом относятся, когда кто-то пытается надругаться над их гражданами и их государственной честью. Даже в Иране пытались - была серьезная операция американской армии, но у них не получилось, они не мы".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что 26 марта корабль украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно под флагом России. Сообщалось, что на его борту находился экипаж из 10 человек.

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