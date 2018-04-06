Макаревич пофантазировал о мире, где Сталин объединился с Гитлером

Музыкант Андрей Макаревич выступил с предложением подумать над тем, каким был бы мир, в котором Иосиф Сталин и Адольф Гитлер объединились в войне против Великобритании.

По его словам, мир был бы поделен между тремя сверхдержавами. Макаревич в своем Facebook считает, что "Англия бы капитулировала. Америка поспешила сбросить две свои бомбы на Японию, чтобы напугать Германию и СССР - и свалила....а СССР и Германия, впечатленные бомбами, поспешат подписать мирный договор".

Таким образом, мир бы был другим. "Меня интересует более всего - ужились бы эти два людоеда в одной упряжке хотя бы до физической смерти одного из них? Или бы раньше друг другу глотки перегрызли?" - спросил Макаревич.

Комментаторы высказались в том духе, что "альтернативная история - удел пенсионеров! Возьми лучше гитару - не все песни еще написаны" и напомнили музыканту, что если бы не было Beatles, группы "Машина времени" тоже не появилось.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что советский и российский музыкант Андрей Макаревич рассказал о впечатлении от посещения магазина сувенирной продукции в маленьком европейском городке.

В своем Facebook Макаревич пояснил, что в ходе посещения сувенирного магазина он увидел "значки: два скрещенных флажка. Один - страны, где все это происходит, другой - другой страны: Америки, Австралии, Японии, Дании, Бразилии... огромное количество. Этакое свидетельство дружбы. А России - нет. Я стою и ищу глазами - их штук сто! Нет. И мне становится обидно. Как будто это лично со мной никто не хочет дружить".

По его словам, "ошибки и проколы власти, так или иначе, переносят на граждан страны...Но всегда за проколы власти платят те, кто эту власть выбирал".

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