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Источник Правда.Ру

Роскомнадзор через суд пытается заблокировать Telegram

Общество

Cпециалисты Роскомнадзора обратились в суд с иском об ограничении доступа к мессенджеру Telegram.

Ромкомнадзор через суд пытается заблокировать Telegram. 385499.jpeg

Как сообщает пресс-служба ведомства, 6 апреля "подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership".

Напомним, что поводом для иска стало неисполнение Telegram обязанности организатора распространения информации.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что российские спецслужбы обязали организаторов "распространения информации" (такие как Telegram) предоставлять ФСБ РФ ключи шифрования в возможно короткий срок.

Как следует из приказа спецслужбы, "организатор распространения информации в сети "Интернет" осуществляет передачу информации для декодирования на основании запроса уполномоченного подразделения, подписанного начальником (заместителем начальника) уполномоченного подразделения".

Новый приказ добавляет в пункт следующее: "В возможно короткий срок, но не более 10 дней со дня получения запроса".

Отметим, что уполномоченным подразделением по получению ключей шифрования назначается Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ (в прошлой редакции приказа - организационно-аналитическое управление Научно-технической службы ФСБ).

 

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