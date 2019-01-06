Россияне смогут поставить машину на учет в автосалоне уже в 2019 году

6 января информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ, сообщило, что уже в текущем году Госавтоинспекция изменит правила постановки автомобилей на учет. Таким образом, автомобиль можно будет зарегистрировать в автосалоне.
В ведомстве отметили, что изменения в законодательство вступают в силу с 4 августа 2019 года. Однако новые правила будут касаться только новых автомобилей, которые ранее не состояли на учете в ГИБДД. Также с 4 августа в России появятся новые регистрационные знаки для автомобилей.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала об изменении дачного законодательства.
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