Поклонники в ярости: Волочкова несвязно прокомментировала свое новое фото

5 января на официальной странице балерины Анастасии Волочковой появилась очередная эротичная фотография. На снимке балерина находится уже в привычной для себя позе - шпагате. Примечательно то, что на Волочковой надет очень откровенный купальник, который не скрывает принадлежности скандальной балерины.
Помимо вульгарного фото, Волочкова написала невнятный комментарий, в котором допустила множество ошибок. Подписчики балерины резко раскритиковали фотографию и подпись к нему. Некоторые пользователи социальной сети обратили внимание, что в последнее время наблюдают маниакальное желание балерины "раздвигать ноги".
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