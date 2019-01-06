Поклонники в ярости: Волочкова несвязно прокомментировала свое новое фото

5 января на официальной странице балерины Анастасии Волочковой появилась очередная эротичная фотография. На снимке балерина находится уже в привычной для себя позе - шпагате. Примечательно то, что на Волочковой надет очень откровенный купальник, который не скрывает принадлежности скандальной балерины.

Помимо вульгарного фото, Волочкова написала невнятный комментарий, в котором допустила множество ошибок. Подписчики балерины резко раскритиковали фотографию и подпись к нему. Некоторые пользователи социальной сети обратили внимание, что в последнее время наблюдают маниакальное желание балерины "раздвигать ноги".

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о заявлении Лолиты Милявской относительно принадлежности Крымского полуострова.

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