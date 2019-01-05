Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Макрон раскритиковал насилие в ходе демонстраций в Париже

Общество

6 января президент Франции Эмманюэль Макрон призвал демонстрантов прекратить манифестации и начать диалог с властью. Французский лидер призвал "желтые жилеты" прекратить насилие и вспомнить о своем "гражданском договоре". Соответствующая запись была сделана Макроном в своем Twitter-аккаунте.

Макрон раскритиковал насилие в ходе демонстраций в Париже. 396776.jpeg

Президент Франции заявил, что насилие вновь захлестнуло государство, и организаторы бесчинств получат по справедливости. В завершении своего обращения, французский лидер призвал демонстрантов взять себя в руки и начать обсуждение.

Напомним, во время восьмой волны демонстрации на улицы Франции вышло около пятидесяти тысяч человек. Почти 4 тысячи "желтых жилетов" прошли строем по улицам Парижа. Демонстранты неоднократно сталкивались с полицейскими, в результате последним приходилось применять слезоточивый газ. Протест во Франции начался в ноябре прошлого года из-за повышения акцизных взносов на бензин.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о восьмой волне протеста во Франции.

Фото: Википедия

Читайте также:

50 000 человек приняли участие в демонстрации "желтых жилетов" во Франции

"Жёлтые жилеты" в Париже: полиция разгоняет демонстрантов водомётами и слезоточивым газом

Полиция Франции применила слезоточивый газ, чтобы разблокировать нефтехранилища

Это провокация: "желтым жилетам" не понравилась речь Макрона

Макрон раскритиковал насилие в ходе демонстраций в Париже Макрон раскритиковал насилие в ходе демонстраций в Париже

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Франция протесты общество Эмманюэль Макрон
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Формула успеха от Челентано - Гороскоп дня
Наследие
Человек-бойкот: как дело стало словом
Недвижимость
Продажа ипотечной квартиры: три верных способа
Новости Все >
Макрон раскритиковал насилие в ходе демонстраций в Париже
Европу и США захлестнула эпидемия постельных клопов
50 000 человек приняли участие в демонстрации "желтых жилетов" во Франции
Недовывод: США оставят часть войск на юге Сирии
Лыжник из Норвегии обозвал своих российских коллег "тупыми"
Стали известны самые опасные страны для женщин
Анатолий Вассерман: "Надеюсь, что повышение НДС не намного повлияет на рост цен"
В Москве сочли преждевременными разговоры об обмене Пола Уилана
В РПЦ объявили не имеющем канонической силы томос об автокефалии "новой" украинской церкви
Николай Валуев пообещал изменения в законах, касающихся экологии
Читательский топ
Юрий Лоза: "Мы живем в стране победившего КВНа"
Как нашу экономику воспринимают на Западе
В 2019 году начнется серийное производство вертолета Ка-62
В России завершили испытания нового пистолета - замены ПМ
Порошенко прибыл в Турцию для получения томоса и беседы с Эрдоганом
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости медицины
Медики назвали продукты, которые могут вызвать панические атаки и тревожность

Медики считают, что людям склонным к тревожности и паническим атакам лучше понизить количество углеводов в организме.

Медики назвали продукты, которые могут вызвать панические атаки и тревожность
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Космос
Китайцы впервые "прилунили" зонд на темной стороне Луны
Власть
Цитаты и заявления: как чиновники издевались над народом в 2018-м
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой

Верховная рада перед своими каникулами утвердила перечень памятных дат на 2019 год. В нем значится, в частности, празднование 110-й годовщины Степана Бандеры.

Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе
Новости Украины
Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе
США и Канада. Новости и аналитика
Вывод войск США из Сирии выдали за "обманный маневр"
Религия
В РПЦ объявили не имеющем канонической силы томос об автокефалии "новой" украинской церкви
Космос
Китайцы впервые "прилунили" зонд на темной стороне Луны

Китайский космический зонд "Чанъе-4" успешно достиг темной стороны Луны и прислал в центр управления полетами первые снимки.

Китайцы впервые "прилунили" зонд на темной стороне Луны
Лука Крымский: знаток тайн духа, души и тела
Православие
Лука Крымский: знаток тайн духа, души и тела
Власть
Цитаты и заявления: как чиновники издевались над народом в 2018-м
Парламент
Депутат предложил ограничить посещение цирков для несовершеннолетних
Соломон Соловьев Формула успеха от Челентано - Гороскоп дня Соломон Соловьев Владимир Губарев Академик Трубников: "Наука - это рывок в будущее" Владимир Губарев Руслан Веснянко Нужна ли Европе Украина с Бандерой Руслан Веснянко
Комментарии
Как нашу экономику воспринимают на Западе
Как нашу экономику воспринимают на Западе
Юрий Лоза: "Мы живем в стране победившего КВНа"
Медики назвали продукты, которые могут вызвать панические атаки и тревожность
Порошенко прибыл в Турцию для получения томоса и беседы с Эрдоганом
Порошенко прибыл в Турцию для получения томоса и беседы с Эрдоганом
Цитаты и заявления: как чиновники издевались над народом в 2018-м
В Болгарии проходит интернет-акция "Поздравь Россию с Новым годом"
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Япония рассекретила переговоры с США об отдаче Курил
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
У ряженых казаков отберут форму и оружие
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
История и современность Все >
Рождественские гадания. Как заглянуть в будущее
Рождественские гадания. Как заглянуть в будущее
Насколько сказочной была реальная жизнь Ганса Христиана Андерсена?
Насколько сказочной была реальная жизнь Ганса Христиана Андерсена?
В Москве сочли преждевременными разговоры об обмене Пола Уилана
В Москве сочли преждевременными разговоры об обмене Пола Уилана
В 2019 году начнется серийное производство вертолета Ка-62
В 2019 году начнется серийное производство вертолета Ка-62
В России завершили испытания нового пистолета - замены ПМ
В России завершили испытания нового пистолета - замены ПМ
У арестованного американского шпиона нашли гражданство еще трех стран
У арестованного американского шпиона нашли гражданство еще трех стран
Операция "Крестоносец": как британцы победили Роммеля
Операция "Крестоносец": как британцы победили Роммеля
Митавская операция: последнее наступление армии Российской империи
Митавская операция: последнее наступление армии Российской империи
Понтус Делагарди: нелепый конец победителя Ивана Грозного
Понтус Делагарди: нелепый конец победителя Ивана Грозного
Россияне требуют от государства и олигархов своих денег
Россияне требуют от государства и олигархов своих денег
Принц Гарри участвует в учениях против России
Принц Гарри участвует в учениях против России
Женское Все >
Семь главных правил: Как сделать огород и сад красивыми
Семь главных правил: Как сделать огород и сад красивыми
Сохранить дрова: шесть важных правил
Сохранить дрова: шесть важных правил
Наводим порядок дома после праздников
Наводим порядок дома после праздников
Любисток лечит алкоголизм
Любисток лечит алкоголизм
Барбарис - красив и полезен
Барбарис - красив и полезен
Корь: причины заболевания, симптомы, лечение
Корь: причины заболевания, симптомы, лечение
Гарднереллез: что это и как бороться?
Гарднереллез: что это и как бороться?
Факты о сексе
Факты о сексе
Чем можно заменить кофе с пользой для здоровья
Чем можно заменить кофе с пользой для здоровья
Привычки, которые портят фигуру
Привычки, которые портят фигуру
4 скрытых сигнала о том, что человек подвержен насилию
4 скрытых сигнала о том, что человек подвержен насилию
Модель нижнего белья, которая подходит всем девушкам
Модель нижнего белья, которая подходит всем девушкам
Четыре шага на пути к избавлению от сахарной зависимости
Четыре шага на пути к избавлению от сахарной зависимости
Синий свет снижает артериальное давление лучше лекарств (продолжение)
Синий свет снижает артериальное давление лучше лекарств (продолжение)
Мужское Все >
Интернациональная рыба
Интернациональная рыба
Ловля «собачьего лосося»
Ловля «собачьего лосося»
Выбираем постельное белье ребенку
Выбираем постельное белье ребенку
Кому доверить мойку окон?
Кому доверить мойку окон?
Что можно приготовить на основе яиц? Советы, которые облегчат жизнь хозяйкам на кухне
Что можно приготовить на основе яиц? Советы, которые облегчат жизнь хозяйкам на кухне
Переезд с помощью профессионалов
Переезд с помощью профессионалов
Лестница в частном доме: какую выбрать
Лестница в частном доме: какую выбрать
Основные ошибки в приседаниях
Основные ошибки в приседаниях
Самые бесполезные упражнения
Самые бесполезные упражнения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
В РПЦ объявили не имеющем канонической силы томос об автокефалии "новой" украинской церкви
В РПЦ объявили не имеющем канонической силы томос об автокефалии "новой" украинской церкви
Дети и Рождество: в ожидании Чуда
Дети и Рождество: в ожидании Чуда
Заводим дома черепаху
Заводим дома черепаху
Любимые антидепрессанты: домашние питомцы
Любимые антидепрессанты: домашние питомцы
Как отучить кота будить на рассвете
Как отучить кота будить на рассвете
Пять очаровательных питомцев с непростой судьбой и страницей в "Инстаграме"
Пять очаровательных питомцев с непростой судьбой и страницей в "Инстаграме"
Обаятельный енот у вас дома: как избежать острых углов
Обаятельный енот у вас дома: как избежать острых углов
Животные, которые могут жить вечно
Животные, которые могут жить вечно
Взгляд ученых на то, как могут выглядеть инопланетяне
Взгляд ученых на то, как могут выглядеть инопланетяне
Любопытные факты о лемурах
Любопытные факты о лемурах
Зеленоградск: город бездомных котов
Зеленоградск: город бездомных котов
Была ли у Кутузова повязка на глазу?
Была ли у Кутузова повязка на глазу?
Спас на Крови: легенды и тайны петербургского храма
Спас на Крови: легенды и тайны петербургского храма
Самые необычные здания Москвы
Самые необычные здания Москвы
Фильмы-головоломки, которые долго вас не отпустят
Фильмы-головоломки, которые долго вас не отпустят
Мир. Новости мира
2019 год рискует стать самым опасным годом века

Протесты "желтых жилетов", торговые войны, победы "популистов" и "националистов" говорят о том, что мир переживает период трансформации. Каковы риски 2019 года?

2019 год рискует стать самым опасным годом века
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Новости Белоруссии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Ближний Восток
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
Бывший СССР
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ