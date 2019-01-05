Макрон раскритиковал насилие в ходе демонстраций в Париже

6 января президент Франции Эмманюэль Макрон призвал демонстрантов прекратить манифестации и начать диалог с властью. Французский лидер призвал "желтые жилеты" прекратить насилие и вспомнить о своем "гражданском договоре". Соответствующая запись была сделана Макроном в своем Twitter-аккаунте.
Президент Франции заявил, что насилие вновь захлестнуло государство, и организаторы бесчинств получат по справедливости. В завершении своего обращения, французский лидер призвал демонстрантов взять себя в руки и начать обсуждение.
Напомним, во время восьмой волны демонстрации на улицы Франции вышло около пятидесяти тысяч человек. Почти 4 тысячи "желтых жилетов" прошли строем по улицам Парижа. Демонстранты неоднократно сталкивались с полицейскими, в результате последним приходилось применять слезоточивый газ. Протест во Франции начался в ноябре прошлого года из-за повышения акцизных взносов на бензин.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о восьмой волне протеста во Франции.
Фото: Википедия
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