50 000 человек приняли участие в демонстрации "желтых жилетов" во Франции

Прошедшая демонстрация 5 января во Франции собрала на улицах страны более пятидесяти тысяч человек. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Напомним, это уже восьмая по счету манифестация с начала протестов в ноябре 2018 года. Жители Франции начали протестовать против повышения акцизов на бензин и нефтепродукты.
Демонстрации проходят в Париже и других городах страны. Представители МВД сообщают, что по всей Франции наблюдаются столкновения манифестантов с сотрудниками полиции. Полиция неоднократно применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Один из французских телеканалов сообщил о том, что полицейскими было задержано 18 человек.
Напомним, "Правда.Ру" сообщала о применении слезоточивого газа французской полицией для освобождения нефтехранилищ от демонстрантов.
Фото: Police Nationale
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