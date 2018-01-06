Израильских ежей заставили худеть

10 ежей, которые набрали лишний вес, посадили на строгую диету израильские специалисты. Животным также назначили физические упражнения.

Зоозащитники пояснили, что ежи объедались на улицах, что привело к ожирению. Один из взрослых самцов, найденных два месяца назад, весил более 1,5 килограмма - почти в два раза больше, чем положено.

Читайте также: Ежи - спасители огородов и садов

Правда и вымысел о ежах

Ежи опровергли уникальность человека

Благодаря диете он похудел уже на 120 граммов. Пока звери содержатся в зоопарке Рамат-Ган. После того, как они вернутся к нормальному весу, их отпустят на волю.