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Израильских ежей заставили худеть

Общество

10 ежей, которые набрали лишний вес, посадили на строгую диету израильские специалисты. Животным также назначили физические упражнения.

Зоозащитники пояснили, что ежи объедались на улицах, что привело к ожирению. Один из взрослых самцов, найденных два месяца назад, весил более 1,5 килограмма - почти в два раза больше, чем положено.

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Правда и вымысел о ежах 

Ежи опровергли уникальность человека

Благодаря диете он похудел уже на 120 граммов. Пока звери содержатся в зоопарке Рамат-Ган. После того, как они вернутся к нормальному весу, их отпустят на волю.

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