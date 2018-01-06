За испуганных хаски напугали дрессировщицу

Сочинскую дрессировщицу наказали на работе за избиение напуганных хаски. Как отметили представители горно-туристического центра, где трудится девушка, проверкой инцидента также займутся правоохранители.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудница хаски-центра избила собак, которые отказывались двигаться в упряжке, так как их напугали олени.

Последние были недалеко. Девушка сопровождала свои издевательства нецензурной бранью. Оценку даст полиция — отметили в прокуратуре Краснодарского края.

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