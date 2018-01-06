Сочинскую дрессировщицу наказали на работе за избиение напуганных хаски. Как отметили представители горно-туристического центра, где трудится девушка, проверкой инцидента также займутся правоохранители.
Ранее СМИ сообщали, что сотрудница хаски-центра избила собак, которые отказывались двигаться в упряжке, так как их напугали олени.
Последние были недалеко. Девушка сопровождала свои издевательства нецензурной бранью. Оценку даст полиция — отметили в прокуратуре Краснодарского края.
Читайте также: В Калифорнии сибирские хаски "удочерили" кошку
Милицейские собаки умеют улыбаться и играть в футбол
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Для придания мощи своему видео о перехвате российских истребителей в небе над Балтикой американцы использовали даже записи четырехлетней давности.
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Германию и США не забывать о "тёмных сторонах российской политики" и согласовать единый политический курс в отношениях с Кремлем.
Грузинские судьи заочно приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.