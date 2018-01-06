Компания "Нордпласт" представила покупателям игрушку "Ракетная установка "Щит". Модель зенитного комплекса С-300, собранного на шасси МАЗа, умеет стрелять, сообщает телеканал "Царьград".
Игрушка в деталях повторяет знаменитый зенитный комплекс. Стреляет пластиковыми шарами. Для этого у нее есть две пусковые кассеты. Пуск выполняется легким движением руки — после нажатия на кнопку шар вылетает через люки.
Ранее в телеграм-канале "Караульный" появилось фото, позже разошедшееся по всем соцсетям и вызвавшее настоящую истерику у либеральной аудитории, пацифистов и граждан Украины. "Игрушка "Ракетная установка" за 1488 рублей, хит продаж-2018",- писали в телеграме.
Напомним, ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Иране протестировали российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 и пришли в восторг. Как тогда рассказал командующий базой ПВО "Хатам аль-Анбия" Амир Фарзад Исмаили, комплекс "стер в пух и прах" баллистическую ракету условного противника.
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