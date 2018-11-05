Туристы рассказали о своих главных страхах в путешествиях

Популярный сервис по продаже авиабилетов провел любопытное исследование. Специалисты решили выяснить, чего и как сильно боятся туристы в путешествии.
Так, оказалось, что самый главный страх путешественников — потерять в поездке своего ребенка. Аж треть туристов признались, что боятся этого больше всего. Вторым главным страхом путешественников стала боязнь не вылететь в страну назначения по какой-либо причине — например, отмены рейса или же банкротства туроператора.
Помимо этого, туристы, оказывается, очень боятся получить в путешествии какую-нибудь серьезную травму или же заболеть. 15 % также признались, что постоянно беспокоятся о том, что могут потерять свои документы. Любопытно, но лишь 2 % заявили о том, что боятся потеряться в незнакомом месте или стране сами.
Пользователей социальных сетей, отметим, исследование сервиса по продаже авиабилетов позабавило. Кто-то пошутил, что на самом деле страшнее всего пробежать мимо магазинов Duty Free, опаздывая на свой самолет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты составили рейтинг стран по территории дикой природы. Так, на первом месте, как этого и следовало ожидать, оказалась Россия. На втором и третьем местах — Канада и Австралия.
Фото: Ассоциация Туроператоров России
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