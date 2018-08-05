Минздрав: электронные сигареты увеличивают тягу к никотину

Более 80% любителей электронных сигарет со временем переходят на традиционные никотиновые или начинают совмещать. Таковы данные Центра профилактической медицины, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай, общаясь с журналистами "Говорит Москва".
Спикер подчеркнул, "электроника" не способствует борьбе с вредной привычкой. Кроме того, такие сигареты подталкивают людей начать курить, а после перейти к "двойному потреблению": совмещать электронные и табачные изделия.
Таком образом, теория о том, что "заменители" якобы помогают избавиться от зависимости, ложна. Наоборот, продукция, чья целевая аудитория — молодежь, вовлекает в потребление все новых и новых людей, пояснил Салагай. Особо он отметил, что никаких научных подтверждений о большей безопасности "электроники" нет.
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