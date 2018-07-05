В поддержку женщины, обвиненной в продаже наркотиков, подписали петицию 100 тысяч человек

Петицию в защиту Екатерины Конновой, которую обвинили в наркоторговле, создал хоспис "Дом с маяком". Ранее женщину обвинили в распространении психотропных веществ.

Фото: www.change.org

Екатерина Коннова - мать-одиночка, она воспитывает ребенка-инвалида. В сбыте наркотиков ее обвинили за то, что она решила продать лишнее лекарство от эпилепсии. Его она купили у посредников.

Сын женщины страдает ДЦП, у мальчика нет пищевода и у него постоянно случаются эпилептические припадки. Чтобы их предотвратить, нужен дорогостоящий микроклизм с диазепамом.

Только препарат оказался бездейственным, поэтому лишнюю упаковку Екатерина решила продать по сниженной цене. Правоохранители задержали женщину на стадии продажи и обвинили ее в распространении наркотических средств. Теперь матери-одиночке грозит до 8 лет лишения свободы.

Представители хосписа "Дом с маяком" решили создать петицию с просьбой закрыть дело Конновой к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Ее опубликовали на сайте Change.Org.

В защиту матери-одиночки выступили председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая и руководители нескольких благотворительных организаций.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова также встала на сторону обвиняемой женщины и обратилась в прокуратуру с просьбой проверить обоснованность заведения дела.

В ведомстве заявили, что намерены изучить его подробности.