Ушлые бизнесмены ставили провинциалам диагнозы наугад

В Кирове в частной клинике "медики" ставили пациентам диагнозы наугад. По-другому они "лечить" и не могли, потому что у лжеврачей не было ни лицензии, ни образования.
"Поиграть в больницу" решила 24-летняя кировчанка. К прибыльному бизнесу она подключила двоих друзей. Сначала приятели наняли неквалифицированный персонал, у представителей которого не было лицензий. А затем решили, что вполне могут сыграть роль медиков и сами.
Пациентов принимали в клинике на улице Герцена. Кировчане заплатили десятки и сотни тысяч рублей за лечение-пустышку.
Сейчас владельцев медицинского центра задержали. "Медицинское" учреждение закрыто. Проводится проверка всех обстоятельств дела.
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