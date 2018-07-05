Ушлые бизнесмены ставили провинциалам диагнозы наугад

В Кирове в частной клинике "медики" ставили пациентам диагнозы наугад. По-другому они "лечить" и не могли, потому что у лжеврачей не было ни лицензии, ни образования.

"Поиграть в больницу" решила 24-летняя кировчанка. К прибыльному бизнесу она подключила двоих друзей. Сначала приятели наняли неквалифицированный персонал, у представителей которого не было лицензий. А затем решили, что вполне могут сыграть роль медиков и сами.

Пациентов принимали в клинике на улице Герцена. Кировчане заплатили десятки и сотни тысяч рублей за лечение-пустышку.

Сейчас владельцев медицинского центра задержали. "Медицинское" учреждение закрыто. Проводится проверка всех обстоятельств дела.