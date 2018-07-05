"Он так кричал!": лифт с жильцом рухнул с сорокового этажа

5 июля в высотке на улице Дыбенко сорвался в шахту лифт с человеком внутри.
По предварительной информации, в какой-то момент кабина резко начала спускаться и на 20-м этаже остановилась.
Как сообщает Life.ru, в результате произошедшего пострадал 45-летний мужчина. По предварительной информации, у него травма спины.
"Он так кричал",- цитируют в telegram-каналах слова соседей. Этот неприятный инцидент был зафиксирован в жилом комплексе "Корона севера" по адресу: улица Дыбенко, д. 38, корп. 1.
"Мужчина жив. Он успел сгруппироваться, но ушиб всё-таки получил. Об этом сообщила его жена. Говорит, с лифтами в этом доме постоянные проблемы: задымления, скрипы, остановки. Сейчас на месте полицейские и представители управляющей компании. Жильцы просят копов повлиять: коммунальщикам давно жалуются на лифты, но всё безрезультатно", - отмечают авторы канала Hue.
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