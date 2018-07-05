Звезда "Дома-2" погибла от инфаркта в чужой ванной

Экс-участница проекта "Дом-2" Полина Лобанова умерла в квартире своего знакомого от сердечной недостаточности.

Как сообщает агентство Москва со ссылкой на источник в правоохранительных органах, девушку обнаружили утром 4 июля в квартире на улице Авангардной. Он добавил, что у Лобановой не было определенного места жительства в Москве.

Отметим, что о смерти Лобановой сообщила ее сестра в соцсетях, попросив у подписчиков материальной помощи для организации похорон.