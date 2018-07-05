Они издеваются! Госдума раскрыла гигантские пенсии депутатов

Госдума обнародовала размер зарплат и пенсий депутатов. Согласно данным с официального сайта, зарплата составляет 388 тыс. рублей, а пенсия - 46,6 тыс. рублей для депутатов.
В сообщении говорится, что фактическая начисленная среднемесячная заработная плата составляет 338 тысяч рублей после уплаты подоходного налога.
"При этом пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до десяти лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей десять лет и более", - говорится в сообщении.
При этом государство хочет банально сократить число пенсионеров. Если взять за продолжительность жизни возраст в 78 лет из указа президента, то повышение пенсионного возраста позволит сократить число женщин-пенсионеров примерно на 35 процентов. Мужчин-пенсионеров - на 27 процентов. Разумеется, за счет такой "экономии" оставшимся можно будет пенсию повысить.
Приходится констатировать тот факт, что ради будущего страны и ради выполнения майского указа президента Путина, пенсионную реформу в ее анонсированном виде надо остановить. Это прямой путь к социальному взрыву.
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