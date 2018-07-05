Две трети россиян уверены - дети отупели от ЕГЭ

Две трети россиян (77%) убеждены, что школьников натаскивают на ЕГЭ, а от этого страдает качество знаний. Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Также стоит отметить, что большинство граждан (89%) знают об этом экзамене и более 50% так или иначе прошли через него (сами сдавали или аттестацию проходили близкие). Остальных же просветили СМИ.
Многим опрошенным (77%) не нравится, что ЕГЭ игнорирует особенности каждой личности, чуть меньше (71%) убеждены: проверка знаний за последние 10 лет стала более поверхностной.
Видят россияне в такой форме и положительные стороны: 57% считают, что именно ЕГЭ дает провинциалам шанс попасть в ключевые университеты РФ, 52% - дает более объективный результат, так как максимально исключает субъективный фактор. Есть у граждан и пожелание — отменить тестовый блок, тогда, верят 65% опрошенных, дети смогут проявить реальные знания.
В этом контексте стоит отметить, что родители ребят (42%), коим предстоит пройти аттестацию, не довольны тем, как готовят их чад в школе.
Читайте также:
Страсти вокруг ЕГЭ: Убрать нельзя оставить — депутат ГД
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.
Футбольные болельщики всего мира открывают для себя real Russia, а иноСМИ делятся их впечатлениями о России. В целом, рассказы для нас комплиментарны, но...