Две трети россиян уверены - дети отупели от ЕГЭ

Две трети россиян (77%) убеждены, что школьников натаскивают на ЕГЭ, а от этого страдает качество знаний. Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Также стоит отметить, что большинство граждан (89%) знают об этом экзамене и более 50% так или иначе прошли через него (сами сдавали или аттестацию проходили близкие). Остальных же просветили СМИ.

Многим опрошенным (77%) не нравится, что ЕГЭ игнорирует особенности каждой личности, чуть меньше (71%) убеждены: проверка знаний за последние 10 лет стала более поверхностной.

Видят россияне в такой форме и положительные стороны: 57% считают, что именно ЕГЭ дает провинциалам шанс попасть в ключевые университеты РФ, 52% - дает более объективный результат, так как максимально исключает субъективный фактор. Есть у граждан и пожелание — отменить тестовый блок, тогда, верят 65% опрошенных, дети смогут проявить реальные знания.

В этом контексте стоит отметить, что родители ребят (42%), коим предстоит пройти аттестацию, не довольны тем, как готовят их чад в школе.

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