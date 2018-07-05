"Носить перед зеркалом": за что Кириенко получил звезду Героя России

Владимир Путин закрытым указом присвоил звание Героя России замглавы администрации президента Сергею Кириенко. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники в госструктурах.

Фото: Defence.Ru

По их информации, такого высокого звания Кириенко удостоился за высокие достижения в атомной промышленности. Он возглавлял "Росатом" с 2005 по 2016 гг. Помимо этого глава государства оценил заслуги замглавы администрации в собственной избирательной кампании. В этом году Путину удалось побить собственный рекорд по количеству избирателей, проголосовавших за него, когда он заявлялся на пост президента во второй раз.

Если человек удостаивается звания Героя России, то ему вручают медаль "Золотая звезда" и грамоту о присвоении статуса. Кроме того, отдельным указом главы государства на родине героя устанавливают бронзовый бюст, на который должна быть нанесена надпись, сообщающая о звании. Официально его присваивают "за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига".

Также президент присвоил статус Героя России вице-премьеру по оборонно-промышленному комплексу Юрию Борисову. По сообщению "Коммерсанта", он получил это звание за высокие достижения в сфере обороны, о которых глава государства говорил в ходе обращения к Федеральному собранию.

Героями России стали и несколько сотрудников "Росатома".