Собянин хочет прокатиться на рейтинге Путина

Московский мэр Сергей Собянин намерен вести избирательную кампанию в тех районах столицы, где на выборах 18 марта Владимир Путин получил высокий результат.

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Логично, что штаб мэра надеется добиться там высоких показателей по явке и голосам «за». По данным источников в мэрии Москвы, будут проводиться «встречи кандидата с избирателями, агитация, активная работа мобилизационных групп, пикеты».

Фактически, столичные власти рассчитывают добиться более высокой явки. Напомним, средний результат Владимира Путина в Москве по итогам президентских выборов составляет 70,88%. В свое время на выборах мэра 2013 года Собянин набрал более 51%, занявший второе место оппозиционер Алексей Навальный получил более ​27%, явка составила 32%.

Источник подчеркнул, что в первую очередь упор в мобилизационной кампании Собянина нужно делать на юг, юго-восток, восток, большую часть северо-востока, отчасти север столицы, а также Зеленоград. Те 30-40 столичных районов, где президент получил самые низкие результаты, мэрия не намерена даже рассматривать как место приложения значительных усилий.

Напомним, самые низкие по сравнению с другими территориями показатели по итогам президентской кампании были в Центральном округе столицы, ряде районов юго-запада, севера и запада столицы.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что во вторник закончился прием документов для регистрации кандидатов в мэры. Не все заявившиеся претенденты успели уложиться в срок по разным причинам. В итоге выборы мэра в этом году лишились демократических кандидатов. Значит ли это, что явка будет довольно низкой?

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