Россиян начали выкидывать из отелей по всему миру

В неприятной ситуации оказались туристы, воспользовавшиеся услугами "Натали Турс". Теперь в отелях по всему миру от них требуют оплату за номера. В противном случае людям придется покинуть гостиницы. Об этом сообщает "Рен ТВ".

Ранее руководство компании пообещало, что вывезет всех своих клиентов до конца недели. Пока рейсы на родину запланированы только из Испании. Туристы смогут вернуться в эти выходные.

Всего пострадавших путешественников по миру насчитывается около 3,5 тысяч. Туроператор заявил о том, что компенсации за путевки начнут выплачивать уже с сегодняшнего дня.

Но как "Натали Турс" удастся это сделать, пока неясно. У компании огромные долги, все летние путевки, а также туры, заключенные на даты до 30 сентября, будут аннулированы. Представители туроператора заявили о том, что готовы продать компанию.

Однако, несмотря на все это, туроператор не отказывается от обязательств по турам, которые будут действительны с 1 октября.

Ранее "Правда.Ру" писала, туристический оператор "Натали Турс" вынужден аннулировать все подтвержденные туры.

"Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают "Натали Турс" от обслуживания. Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг", - об этом глава компании Владимир Воробьев рассказал в эфире "Эха Москвы".