Устал изменять жене: "кандидат от народа" Грудинин разводится

Несостоявшийся президент России Павел Грудинин разводится с супругой. Они прожили вместе 30 лет, воспитали 2 сыновей.
По сведению источников телеканала "360", дело уже находится в суде, первое заседание прошло в середине июня, паре, по просьбе жены, дали месяц на примирение.
Одна из версий того, почему брак распался, — тайная жизнь экс-кандидата в лидеры РФ от партии КПРФ. Говорят, что у Грудинина есть еще одна семья: Ксения Кутюхина родила ему 2 дочек. Долгое время народный избранник держал в тайне эту сторону жизни, не знала о ней и законная супруга.
Напомним, на президентских выборах Грудинин набрал 11,8% голосов и занял 2 место.
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