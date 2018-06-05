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Источник Правда.Ру

Убийца не выдержал военной мощи России и попросился в "Белый лебедь"

Общество

Специалисты ФСИН выяснили, что ИК № 6 в Комсомольске-на-Амуре расположена слишком близко к тренировочной базе.

Убийца не выдержал военной мощи России и попросился в "Белый лебедь". 387739.jpeg

Проверка проводилась после жалобы одного из заключенных. Как пишет Mash, находящийся в исправительной колонии № 6 в Комсомольске-на-Амуре заключённый С. Наумов, пожизненно осуждённый за двойное убийство и кражу, попросил руководство ФСИН сменить ему место заключения.

Сообщается, что Наумова раздражал шум от самолётов, летающих с тренировочной базы, расположенной поблизости, на малых и предельно малых высотах.

ФСИН провела проверку и заключила, что колония действительно расположена слишком близко к базе, что является опасным для здоровья. В итоге просьба о переводе заключенного в колонию "Белый лебедь" в Соликамске Пермского края была удовлетворена.

Как сообщает Life.ru, "Белый лебедь" находится в списке колоний, где отбывают наказание те, кто осуждён пожизненно.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что комитет Государственной Думы Российской федерации рассмотрит законопроект, который предлагает приравнять один день в следственном изоляторе к двумя дням в колонии-поселении, а также к полутора дням в колонии общего режима.

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Темы шум убийца белый лебедь
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