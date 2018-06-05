Специалисты ФСИН выяснили, что ИК № 6 в Комсомольске-на-Амуре расположена слишком близко к тренировочной базе.
Проверка проводилась после жалобы одного из заключенных. Как пишет Mash, находящийся в исправительной колонии № 6 в Комсомольске-на-Амуре заключённый С. Наумов, пожизненно осуждённый за двойное убийство и кражу, попросил руководство ФСИН сменить ему место заключения.
Сообщается, что Наумова раздражал шум от самолётов, летающих с тренировочной базы, расположенной поблизости, на малых и предельно малых высотах.
ФСИН провела проверку и заключила, что колония действительно расположена слишком близко к базе, что является опасным для здоровья. В итоге просьба о переводе заключенного в колонию "Белый лебедь" в Соликамске Пермского края была удовлетворена.
Как сообщает Life.ru, "Белый лебедь" находится в списке колоний, где отбывают наказание те, кто осуждён пожизненно.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что комитет Государственной Думы Российской федерации рассмотрит законопроект, который предлагает приравнять один день в следственном изоляторе к двумя дням в колонии-поселении, а также к полутора дням в колонии общего режима.
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