Банки заблокируют карты за любой непривычный перевод

Теперь злоумышленникам будет сложнее похищать средства с банковских карт населения. Дело в том, что Госдума приняла в окончательном чтении закон, призванный препятствовать кражам денежных средств при совершении операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.

По расчетам председателя финансового комитета Госдумы Анатолия Аксакова, в силу закон вступит во второй половины нынешнего года.

В случае, если транзакция кажется банку сомнительной, тот должен выйти на связь с владельцем счета. Если владелец не ответит, банку предписано приостановить или заблокировать совершение операции и электронное средство платежа (включая, банковскую карту, электронный кошелек, мобильное приложение и т. п.), но не более чем на два дня.

После истечения этого срока банк обязан провести операцию. Основанием для блокировки станет ситуация, когда денежный перевод производится без согласия плательщика. Определять, имеет ли место такая ситуация, будет Центробанк.

Закон также дает возможность юрлицам при проведении сомнительной транзакции обратиться в банк и попросить его незамедлительно связаться с банком-получателем средств юрлица. По задумке депутатов, это позволит оперативно блокировать денежные средства в банке-получателе. Если получатель денежных средств не сможет предоставить документы, подтверждающие право на переведенные средства, то деньги будут отправлены обратно юрлицу. Для физических лиц таких полномочий в законопроекте не предусмотрено.

Основанием для принятие документа законодатели называют необходимость защитить граждан от несанкционированных переводов.

Принятие законопроекта должно снизить число мошеннических актов как минимум на половину.

Между тем, как ранее сообщала "Правда.Ру", сегодня в социальных сетях пользователи опубликовали скриншот, в котором содержится инсайдерская информация о том, что три ведущих банка России теперь в обязательном порядке проверяют переводы физических лиц.

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