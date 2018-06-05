Тряхнуть стариной: Голикова призвала академиков РАН помочь демографии

Ученые Российской академии наук должны помочь решить демографическую проблему и придумать способ увеличить среднюю продолжительность жизни. Такая мысль прозвучала от вице-премьера правительства страны Татьяны Голиковой.
По ее словам, внимание РАН должно быть приковано не только к нацпроекту "Наука". Она напомнила ученым слова главы государства о том, что необходимо увеличивать продолжительность существования, развивать экономику, стремиться к увеличению рождаемости, развивать образование. В этих и иных отраслях участие сотрудников РАН и представляемых ими учреждений важно не только на экспертном уровне.
Голикова предложила исследователям участвовать в улучшении вопросов законодательства, а также подчеркнула, что голоса ученых хотели бы услышать при обсуждении тем, связанных с демографическими процессами, происходящими в государстве. Чиновник также отметила, что они входят в проект, охватывающий все сферы жизни общества. По ее мнению, это самое трудное направление, из требующих развития.
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