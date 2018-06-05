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"Разгон, взлет, огонь-пли!": россиян начнут возить военные пилоты

Общество

"Аэрофлот" предложил пилотам Минобороны и иных ведомств занять вакантные должности в своей команде. Для этого специалистам нужно будет переучиться и быть готовыми управлять Boeing 737, Airbus А320 и Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100).

"Разгон, взлет, огонь-пли!": россиян начнут возить военные пилоты. 387722.jpeg
Фото: mil.ru

Компания одной из первых в стране заговорила о нехватке кадров, она связана с расширением парка. От руководителя Виталия Савельева ровно год назад звучали заявления о том, что специалисты предпочитают трудиться на азиатском и китайском рынке. Там они могут заработать в 1,5-2 раза больше. Группу «Аэрофлот»  покинули более 150 пилотов. Росавиация приводит следующие данные: в стране 12 000 летчиков, а 2016 - 2017 из отечественных компаний решили уйти две сотни человек.

По мнению исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, идея «Аэрофлота» практикуется в разных странах мира. Сотрудников госструктур отличает здоровье, а также богатый опыт работы, в том числе и в непростых ситуациях. Эксперт отметил, что легче переквалифицироваться  тем, кто трудился в военно-транспортной авиации.

Стоит отметить, что желая сохранить команду, авиакомпания пробовала увеличивать оплату и вводить бонусы. Так, сейчас доход  КВС может достигать 650 000 рублей.

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Темы пилот аэрофлот
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