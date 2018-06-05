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Источник Правда.Ру

МАК: летать в СНГ и России стало опасно

Общество

В Межгосударственном авиационном комитете констатируют: полеты в СНГ — дело опасное. Речь идет об участившихся авариях на воздушных суднах. Мнение МАК озвучено в его докладе за минувший год. В комитете считают, что портит статистику авиация общего назначения (легкие и сверхлегкие суда). Именно на эти самолеты приходится половина аварийных случаев.

МАК: летать в СНГ и России стало опасно. 387720.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

В комитете убеждены, что причина тому — недостаточный контроль государственных органов, однако нельзя сбрасывать со счетов и человеческий фактор.

Между тем Росавиация убеждена, что авиации общего назначения следует выйти из серой зоны бесконтрольности.

В докладе комитета за прошлый год, посвященном безопасности полетов в странах-участниках межгосударственного соглашения о гражданской авиации (12 государств экс-СССР) отмечено, что с точки зрения авиакатастроф год оказался худшим за пять лет.

Больше всего авиапроисшествий произошло в России — 39, включая 20 катастроф с 51 погибшим. На Украине было восемь авиапроисшествий и пять катастроф с шестью погибшими, в Казахстане — семь и пять катастроф, унесших 11 жизней, в Молдавии и Белоруссии по одной катастрофе, в Узбекистане и Армении по одному происшествию.

В МАК констатируют, что половина происшествий приходится на АОН (имеется в виду аэротакси, частная, корпоративная и деловая авиация), из них три четверти связаны с нарушениями летного состава.

В комитете отмечают, что вопросы безопасности при подготовке и выполнении таких полетов по-прежнему не решены. Пилоты работали без свидетельств, квалификационных отметок о допуске к полетам на конкретном типе самолета, по несколько лет не проходили врачебно-летную экспертизу и не имели медицинских допусков.

Как сообщает kommersant. ru, в Росавиации заверили, что подавляющее число аварий и катастроф в АОН — результат преднамеренного нарушения правил использования воздушного пространства. И эти нарушения включают вопросы поддержания летной годности, полеты на незарегистрированных самолетах. Ежедневно служба отказывает десятку пилотов в полетах на самолетах с истекшим сертификатом.

По каждому авиапроисшествию, аварии и катастрофе выходят приказы с профилактическими мероприятиями для эксплуатирующих АОН, основанные на рекомендациях комитета и ведомства. На человеческий фактор, по данным комитета, в прошлом году пришлось до 80 процентов авиапроисшествий.

МАК настоятельно рекомендует разработать целевые комплексные государственные программы, направленные на исправление болевых точек в этом вопросе. В комитете считают, что необходима система добровольных сообщений на государственном уровне при условии ее внедисциплинарного применения и защиты информации.

С участившимися случаями, когда сотрудники скрывают наличие тех или иных заболеваний, в комитете предлагают бороться путем создания единой базы учета свидетельств авиаперсонала и разработки единого информационного медицинского пространства. Также говорится о необходимости более суровых административных наказаний за нарушения, совершенные преднамеренно.

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