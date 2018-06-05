Подаренный МВД свиток с Кораном оказался уголовным кодексом

В Башкирии семья Зинатуллиных передала в дар республиканскому музею МВД свиток с Кораном.

Во всяком случае, до того, как реликвия была передана музею, в семье считали, что это священная книга. Несколько поколений подряд думали, что это Коран, пока не выяснилось, что книга на самом деле была версией Уголовного кодекса РСФСР 1926 года на арабском языке.

По словам Рафия Зинатуллина, его мать называла книгу священной и предписывала хранить её в тканевой обертке.

Родители клали книгу под подушку детям, чтобы они "были спокойные и не капризничали". Как пояснили в пресс-службе МВД, сын Зинатуллина в итоге "когда вырос, пошел на службу в милицию".

Каждая религия, особенно мировая, имеет свою священную книгу. У каждой из них своя история, традиции почитания и место в современном мире. Священной книгой мусульман является Коран - откровение, данное, согласно преданию, пророку Мухаммеду ангелом Джабраилом. Что это за Писание, данное свыше? Правда ли, что в нем никогда не меняли ни единой буквы?

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