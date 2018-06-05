Новое пособие на рождение первенца получат только бедняки

В России по-прежнему заинтересованы в стимулировании рождаемости, поэтому в бюджете изыскиваются все возможности для поддержки семей. Так, президент России Владимир Путин посчитал необходимым ввести новые ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка и подписал соответствующий закон, а премьер-министр Дмитрий Медведев принял постановление, расширяющее спектр применения материнского капитала. Теперь его можно будет потратить на перекредитование, причем не имеет значения, когда именно это стало необходимо.

Фото: Fotodom.ru

Новое пособие будут платить исходя из размера прожиточного минимума, необходимого для удовлетворения нужд ребенка, которое установлено на региональном уровне за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой.

Что касается москвичей, столичные семьи смогут получить пособие на первого ребенка в случае, если их общий доход не превышает 84 339 рублей в месяц. Соответственно, в таком случае ежемесячно такая семья сможет получать 14 252 рубля. По этой логике на выплаты могут рассчитывать 339 тысяч молодых родителей.

Если же говорить о регионах, ТАСС иллюстрирует схему выплат на примере Ингушетии. Там новое пособие получат семьи, чей общий доход — не более 41 935 рублей. Размер выплаты в таком случае составит 9241 рублей.

Кроме того, выплата будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом не выше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой.

В целом по России прожиточный минимум для трудоспособного населения за второй квартал 2017 года составил 11 163 рублей, прожиточный минимум на ребенка — 10 160 рублей.

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