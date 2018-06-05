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Источник Правда.Ру

Соцсети сообщили о массовой проверке переводов физлиц

Общество

Пользователи соцсетей опубликовали скриншот, в котором говорится о том, что три ведущих банка России  в обязательном порядке  проверяют переводы физических лиц.

Соцсети сообщили о массовой проверке переводов физлиц. 387707.jpeg

Вопрос, который, вероятно, пытаются решить такими проверками банки, вполне однозначен - кредитные организации пытаются проверить, нет ли здесь оплат товаров и услуг без уплаты налогов. Тема поднимается не впервые, но коль скоро есть предмет для обсуждения - есть и вопросы к нему. 

Отметим, что в самом скриншоте говорится, что "финразведка готовится к скорой проверке FATF. Для обычных физиков будет все банально. Если ты не сидишь на вип-тарифах,  пойдет анализ прошедших сделок, особенно с ежесуточной активностью. На VIP-тарифах тоже пойдет, просто мнооооооого позднее. Смысл простой - гражданин, объясните эту операцию. И эту. И вот эти 12. Зачем вам переводят каждый день по 10-30-50-100 тысяч одни и те же люди, может вы бизнес делаете без налоговой нагрузки? Или, не дай Бог что-то похуже? При этом стандартная отмазка с "в долг", "отдаю долги" вызовет требование предоставления расписок, которые (!!!) пройдут графологическую и техническую проверку. В смысле что не одними и теми же ручками-руками и что написаны они правда 2 года назад, а не сейчас задним числом".

Как пояснили авторы телеграм-канала "Как-то вот так", "есть такая проблема - авторы Telegram-каналов или медиатехнологи вполне могут заиметь проблемы. Карточку угадайте-какого-банка у нашего главного редактора недавно блочили по примерно похожим причинам. Самый сок в том, что окажись кто-то из переводивших вам деньги повязанным с абстрактным политическим экстремистом или террористом через 10 лиц, ваши счета заблокируют, а люди из центра "Э" и ФСБ вполне могут получить справочку на вас".

"Работа по физикам идёт давно. Слухи об ужесточениях возникают с периодичностью в 2-3 месяца. Представьте сколько нужно человеко-часов, чтобы индивидуально отработать с каждым физиком по каждой транзакции. Лицам, подверженным панике, рекомендуем (но только в качестве терапии, для успокоения) левые карты и электронные кошельки",- резюмирует редакция канала "Баблишко".

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Темы физлица проверка сбербанк
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