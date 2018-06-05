Путин честно рассказал о Навальном, троне царя и отдаче Крыма

Российский президент Владимир Путин дал интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

Все вопросы главе российского государства задавал австрийский журналист Армин Вольф. Вместе с российским президентом ему удалось обсудить самые важные вопросы современности.

Первый вопрос был о том, связан ли визит в Австрию с "благожелательной политикой в отношении России со стороны австрийского правительства, которое выступает против новых санкций ЕС и не выслало российских дипломатов из‑за «дела Скрипаля»".

В ответ российский лидер дал понять, что у Москвы и Вены "давние, очень хорошие отношения", диалог никогда не прерывался ни в сфере политики, ни в сфере безопасности, ни в области экономики. За прошлый год товарооборот с Австрией вырос на 40,5%. "Мы уважаем позицию Австрии и её нейтральный статус", - сказал Путин.

Президент России сразу же отметил, что у страны нет и никогда не было цели разобщить Евросоюз, который гораздо выгоднее видеть надежным торгово-экономическим партнером, чем нести убытки от неопределенности ситуации. На утверждения Вольфа о том, что Россия вмешивается в политику других государств силами хакеров, Путин ответил фразой:

"Как же низко пало всё, что происходит в информационной и политической сфере в странах объединённого Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой‑то из европейских стран либо в Соединённых Штатах!"

Говоря о Крыме, президент России четко заявил, что нет и не будет никогда условий, при которых полуостров будет возвращен Украине, так как присоединился к России на основании результатов волеизъявления самих граждан, и этот момент прописан в документах ООН.

Навальный как предмет для дискуссии Владимира Путина не заинтересовал. Он пояснил, что России не нужно, чтобы ей "подсунули ещё одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего Президента Грузии. Мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появились Саакашвили во втором, третьем, четвёртом издании. Вам нравятся такие фигуранты, якобы политические деятели?"

Что касается сравнения с царем, российский президент пояснил, что это "неверно и не соответствует абсолютно никакой действительности, потому что у нас демократическое государство, и мы все живём в рамках действующей Конституции. В нашей Конституции прописано - по‑моему, так же как в Конституции Австрии: два срока подряд, не больше". Путин также категорически отверг вероятность законодательного закрепления пожизненного президентства.