"Россия-24" запретила "Бесогон" Михалкова за крамолу

Руководство телеканала "Россия 24" сняла с эфира выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон".

При этом причины такого решения в сообщении телеканала не указываются, однако есть краткое описание тем выпуска.

В выпуске, подготовленном к 6 мая, "Бесогон" рассуждает о трудностях коммуникаций в современном мире. Почему чиновники, политики, руководители страны зачастую не слышат народ, которым руководят?

Ранее Михалков сообщал, что представители власти никогда не оказывали влияния на программу.

По его словам, "это огромное преимущество, я бы даже сказал кайф. Никакая рука Кремля, ни государственная политика никогда не являлись и не являются заказчиками нашей программы. Нас шесть человек, мы сидим, читаем, листаем, ищем то, что нам интересно".

Он также прокомментировал предыдущее снятие выпуска "Бесогона" с эфира и добавил, что обещал выложить его в открытый доступ в интернете.

"За короткий срок его посмотрели почти пять миллионов человек. Мы поняли друг друга. И я надеюсь, такого больше не произойдет", - подытожил тогда Михалков.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что Никита Михалков подал в суд на газету "Труд".

Михалков требует взыскать с издания 2,5 миллиона рублей за не соответствующие, по его словам, действительности материалы "Алмазы Никиты Михалкова арестовали" и "Бриллиантовый конфликт: Фирму Никиты Михалкова уличили в незаконном сбыте драгоценностей".

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Михалков убежден, что статьи, опубликованные в "Труде", порочат его честь, достоинство и деловую репутацию.