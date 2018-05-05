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Источник Правда.Ру

Россию накроет аномальная жара. Что делать?

Общество

В ряде российских регионов ожидается аномально жаркая погода, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве дали рекомендации, как избежать негативных последствия для здоровья.

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В частности, рекомендовано ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки, потреблять менее калорийную пищу, включить в рацион больше фруктов и овощей, мясо заменить рыбой или морепродуктами, а также пить больше воды.

"Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, рекомендовано в жаркую погоду надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, головной убор и солнцезащитные очки. Поездки в транспорте рекомендовано ограничить или планировать их на то время, когда температура воздуха не превышает средние значения. Чтобы избежать перегрева, следует находиться только в помещениях с кондиционером.

Ну и еще важное — следить за прогнозом погоды, во избежание сюрпризов.

Ранее профессор кафедры гидробиологии МГУ Анатолий Садчиков рассказал "Правде.Ру", почему стоит воздержаться от купания в городских водоемах - даже если очень жаркая погода.

"Водоем от водоема отличается так же сильно, как и человек друг от друга. В наших нормальных водоемах 3-5 миллионов бактериальных клеток в миллилитре воды. Это кубический сантиметр", — рассказал эксперт.

По его словам, практически все московские водоемы загрязнены не только промышленными отходами, но и грязью из стоков и домашними животными, которых часто выгуливают в подобных местах. Причем это проблема не только Москвы, но и любого крупного города, тем более, если речь о промышленном центре.

"Могут быть и болезнетворные бактерии. Это первое. Второе, все то, что выделяет транспорт, промышленные предприятия рано или поздно оказывается в воде. Водоем — это чаша, куда стекает все", — подчеркивал собеседник "Правды.Ру".

Эксперт предупреждает, что при купании за счет потоотделения бактерии размножаются быстрее. Кроме того, существуют вредоносные водоросли.

"В воде развивается огромное количество водорослей, и их размер до 10 микронов до 100 микронов — это одиночные клетки. Чаще всего развиваются в наших городских водоемах сине-зеленые водоросли. Они в больших количествах выделяют токсичные вещества, которые обладают практически нервно-паралитическими свойствами", — объясняет Анатолий Садчиков.

В этой ситуации не стоит забывать о промышленных токсичных отходах от автомобилей и выхлопных газов, поскольку все вредные вещества аккумулируются в водорослях.

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Темы жаркая погода Роспотребнадзор Анатолий Садчиков
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