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Источник Правда.Ру

12 апреля состоится церемония награждения профессионалов фармацевтической отрасли

Общество

Весной внимание фармацевтического сообщества привлекает одно из важнейших мероприятий года — церемония награждения открытого Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли "Платиновая Унция XVIII".

12 апреля состоится церемония награждения профессионалов фармацевтической отрасли. 385462.jpeg

Эта премия в представлении не нуждается, ведь первая награда конкурса была присуждена в далеком 2001 году и сразу завоевала популярность и уважение работников всей фарминдустрии России.

В течение пяти месяцев более 300 экспертов определяют, кто получит "Фарм-Оскара" в текущем году. Специалисты оценивают и выбирают самые эффективные проекты производителей лекарственных средств, дистрибьюторов фармпрепаратов, отдельных аптек и аптечных сетей, а также других компаний, работающих на фармрынке. Задача сама по себе непростая, если принять во внимание, что каждый год обновляются номинации и растет число претендентов на эту премию.

Для игроков фармрынка конкурс — не только возможность перенять опыт лидеров отрасли, получить оценку работы предприятия у профессионалов фарминдустрии, а также обрести общественное признание своих заслуг. И, конечно, участие в конкурсе — это возможность привлечь инвестиции в свои проекты.

Старт текущему конкурсу был дан на пресс-конференции Организаторов премии 20 ноября 2017 года. Оргкомитет на втором заседании (14 февраля 2018 года) оценил предварительные итоги работы экспертов над заявками в номинации конкурса, а уже на третьем (2 апреля 2018 года) организаторы подвели итоговый результат работы экспертов во всех номинациях "Платиновой Унции XVIII".

Работа аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young завершится 6 апреля. Эта компания входит в "большую четверку" аудиторских компаний в мире и отвечает за "чистоту" работы организаторов и контроль подсчета голосов экспертов.

Организатор церемонии награждения "Коммуникационное агентство RX CODE" совместно с входящим в него профильным подразделением EventAALL обещает красочную программу и множество сюрпризов для гостей и участников праздника. И традиционно церемония награждения победителей открытого Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли "Платиновая Унция XVIII" состоится 12 апреля 2018 года в банкетном зале "Европейский", где и будут вручены призы лучшим представителям российской фарминдустрии.

Темы премия награждение фармакология фармацевтика
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