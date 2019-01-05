Стали известны самые опасные страны для женщин

В 2011 году информационное агентство Reuters проводило исследование, чтобы выяснить в каких странах женщина сталкивается с самыми большими рисками. Тогда место в рейтинге заняли также страны как: Конго, Индия, Афганистан, Сомали и Пакистан. В 2019 агентство решило обновить исследование, чтобы посмотреть как изменилась ситуация за последние 7 лет.

Как и в 2011 году, сотрудники агентства оценивали страны по критериям доступа женщин к здравоохранению, экономическим ресурсам, комфорту и отсутствия сексуального насилия. В агентстве отмечают, что тенденция, по которой каждая третья женщина в мире подвергается сексуальному или физическому насилию сохранилась. Еще одной важной проблемой журналисты считают ранние браки.

Первое место в рейтинге заняла Индия, хотя еще 7 лет назад эта страна занимала четвертое место в списке самых опасных стран для женщин. Афганистан потерял лидерство в рейтинге и опустился на вторую позицию. Из-за продолжающейся гражданской войны, Сирия получила третье место в рейтинге. Четвертое место получила Сомали. Пятое место за Саудовской Аравией. Шестое - Пакистан. Седьмое, восьмое, девятое и десятое - Конго, Йемен, Нигерия и США соответственно.

Журналисты отмечают, что США - единственная развитая страна в рейтинге. Агентство Reuters включило ее в список из-за начавшейся в 2018 году кампании #MeToo, когда люди начали признаваться в сексуальных домогательствах, что привело к не одному большому скандалу.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об открытом учеными гене, который позволяет женщинам жить дольше мужчин.

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