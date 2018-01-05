20 тысяч деревень без единого жителя нашлись в России. Согласно последней переписи населения, из 150 тысяч обозначенных на карте страны небольших поселений около двух десятков тысяч абсолютно безлюдны. В центральной части страны брошенных деревень может быть до трети.
В тех же удаленных деревнях, где еще есть очаги жизни, старики в домах-развалюхах, слетевшие с катушек пьяницы в заброшенных помещениях, и небольшое количество жителей пытаются выжить, довольствуясь тем, что дают им огороды и близлежащие леса.
Самая красивая деревня России найдена в Ярославской области
Во многом такому состоянию деревень может способствовать "оптимизация" сельских школ и медучреждений. По сообщению СМИ, с 2000 года в деревнях была закрыта почти половина из 45 тысяч школ, а количество больниц и медпунктов с 4,3 тысяч сократилось до тысячи.
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